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    Tempers

    Delusion

    (p) 2026
    Н

    а сегодняшний день в активе проекта певицы-поэтессы Жасмин Голестане четыре лонгплея, последний из которых исследует тему иллюзии как механизма выживания. Он вышел 24 апреля на лейбле с любопытным названием Fear of Luxury («Страх Перед Роскошью»). В музыке Жасмин органично уживаются синти-поп, шугейз, техно и пост-панк. «Delusion» она описывает как саундтрек для «тех, кто влюбляется слишком глубоко и мечтает слишком ярко». Настроение пластинки здорово качает из стороны в сторону. Временами Tempers звучат почти что попсово, но тут же во избежание нашего недовольства выныривают на скользкую инди-дорожку. Все инструменты и функции бэк-вокалиста взял на себя партнер Жасмин Хорхе Эльбрехт. Материал записывался в Милане, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Tempers с удовольствием используют живые инструменты, виолончель, арфу и скрипку.

    Hugo Race Fatalists

    I Made It All Up For You

    (p) 2026
    У

    бывшего коллеги Ника Кейва по группе The Caveman (позднее The Bad Seeds) есть несколько артистических воплощений. Одно из таковых тандем с итальянской формацией Sacri Cuori, известный на сцене как Hugo Race Fatalists.

    Уроженца Мельбурна иначе как столпом альтернативной музыки и не назовёшь. Больше сорока лет он пылит по неблагоустроенным дорогам альт-кантри, пост-панка и блюза, строго и хмуро глядя на нас с обложек своих пластинок. Он стоически несёт знамя, когда-то поднятое ранними Bad Seeds и подхваченное Crime and the City Solution. Рейс обычно выступает под своим именем, а также с проектами True Spirit и Fatalists – как сегодня. Кроме этого, в его арсенале коллаборация с ещё одним носителем духа первоклассной американы Крисом Экманом в его ближневосточных Dirtmusic, крутой совместный альбом с бельгийской скрипачкой Кэтрин Грейндордж и много других работ, не только в качестве музыканта, но и продюсера.

    Шестой студийный лонгплей Хьюго и Фаталистов представляет собой, по описанию автора, «фирменное сочетание корневой музыки, электроники, итальянских саундтреков и пустынного рока». Он создавался «на распутье долгих отношений, которые рушились под палящим солнцем Австралии».

    Wicked Dub Division meets Francesco Bearzatti

    Jazz My Dub

    (p) 2025
    W

    icked Dub Division двадцать лет назад придумали двое друзей-музыкантов. Сначала они выпускали синглы для саунд-систем, но в какой-то момент этого показалось недостаточно. Первый лонгплей соорудили самостоятельно, а потом был рекрутирован ещё один участник, но самое главное – отцы-основатели нашли вокалистку. Таким образом полноценный бэнд был сформирован и в таком составе выпустил три студийных альбома. Новая работа итальянцев «Jazz My Dub» — отдельный разговор. Wicked Dub Division объединили усилия с джазовым саксофонистом Франческо Беарзатти, красиво и органично импровизируя на стыке двух стилей.

    New German Cinema

    Pain Will Polish Me

    (p) 2026
    З

    а моникёром New German Cinema скрывается артистка из Лондона Jessica Weiss. Ранее она трудилась на ставке вокалистки в группе Fear Of Men. Название выбрано не случайно. Джессика вдохновлялась фильмами Райнера Вернера Фассбиндера, частично записав материал в Берлине. Эстетически всё сделано безупречно, начиная с обложки. Думаю, к тому, что у неё получилось уместно приклеить ярлык «дарк-нуар-поп», усиленный визуальными реверансами эпохе «ар-нуво» и напитанный спецификой немецкого артхауса. «Я хотела приблизиться к чувству тревоги, которое вызывают те фильмы, но только посредством звука», — комментирует концепт мисс Вейсс.

    The Tear Garden

    Astral Elevator

    (p) 2025
    Ч

    асто рассказываю о релизах прекрасной группы The Legendary Pink Dots и сольных работах Эдварда Ка-Спела, но как-то в пене дней подзабылся «Сад Слёз», созданный Эдвардом вместе с Кевином Ки из Skinny Puppy. Пластинки у них выходят гораздо реже, чему у «Розовых Точек», а нового альбома «Astral Elevator» пришлось ждать восемь лет. The Tear Garden всегда виртуозно экспериментировали с психоделиком, индастриэлом, дабом, электроникой и много чем ещё. «Нет одной темы, — говорит-Ка-Спел о новом альбоме — Путешествие начинается с призрака, заглядывающего внутрь и обещающего вернуться. Затем в это путешествие вступает реальный мир, и становится дико, грустно, экстатично, иногда забавно — но всё едино, без границ». Считаю, исчерпывающая аннотация.

    Плейлист №784

    784-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 09.06.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.

    1. Tempers - Rise and Fall Fetish
    2. Tempers - What We All Get
    3. Hugo Race Fatalists - Against The World
    4. Hugo Race Fatalists - I Tread Softly
    5. Wicked Dub Division meets Francesco Bearzatti - Freedom
    6. Wicked Dub Division meets Francesco Bearzatti - Bird in Hand
    7. New German Cinema - Being Dead
    8. New German Cinema - Water Drops
    9. The Tear Garden - A Return
    10. The Tear Garden - Going Up

    Максим Горданов, 09.06.2026 г.

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