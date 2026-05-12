  • Обзоры
  • Подкасты
  • Радио ТСЛ
  • Видео и ТВ
  • Обзоры
  • Подкасты
  • Радио ТСЛ
  • Видео и ТВ
  • Люди на Луне
  • Русские поют
  • Разные голоса одной земли
  • Культурные герои
  • Акции
  • Ссылки
  • Лица друзей
  • Гостевая
    •
    • Наверх О проекте · Поддержи ТСЛ

    Radio mode
  • 783
  • 782
  • 781
  • 780
  • 779
  • 778
  • 777
  • 776
  • 775
  • 774
  • 773
  • 772
  • 771
  • 770
  • 769
  • 768
  • 767
  • 766
  • 765
  • 764
  • 763
  • 762
  • 761
  • 760
  • 759
  • 758
  • 757
  • 756
  • 755
  • 754
  • 753
  • 752
  • 751
  • 750
  • 749
  • 748
  • 747
  • 746
  • 745
  • 744
  • 743
  • 742
  • 741
  • 740
  • 739
  • 738
  • 737
  • 736
  • 735
  • 734
  • 733
    •  №783 · 782 · 781 · 780 · 779 · 778 · 777 · 776 · 775 · 774 · 773 · 772 · 771 ·

    Makthaverskan

    Glass and Bones

    (p) 2026
    К

    вартет Makthaverskan из Гётеборга появился на свет уже почти 30 лет назад. Достаточный срок для того, чтобы зарекомендовать себя и обрасти приличной аудиторией. За сей довольно продолжительный период музыканты выпустили всего пять пластинок, последняя из которых — «Glass and Bones». Беря за основу звенящий дрим-поп, установленный на каркас из пост-панка, шведы словно врываются десятью новыми песнями в плохо закрытую форточку. Поди выгони их обратно на улицу. Настойчивый и в ряде моментов прямо-таки назойливый вокал Майи Мильнер каждой октавой подтверждает, кто именно воцарился в качестве капитана небольшого, но шустрого корабля, стараниями экипажа выдавшего едва ли не самую динамичную и сбалансированную свою пластинку. Не зря её долго ждали.

    Kids Return

    1997

    (p) 2025
    «1

    997» – так назвали свой второй альбом участники дуэта Kids Return Клеман Савойе и Адриен Розе. Почему именно эти цифры, закономерно поинтересуетесь вы? Дело в том, что, с одной стороны, это год рождения обоих. С другой – завуалированная дань времени расцвета брит-попа, сильно на парочку повлиявшего в процессе взросления. Его отголоски разбросаны тут и там по пластинке и считываются ровно так же, как ощущаются тепло калифорнийского солнца и влияние французской киномузыки. Мне кажется, лучший эпитет этим винтажным инди-поп песням — «трепетные». Несмотря на то, что альбом посвящен скорби и подростковой ностальгии, он одновременно должен восприниматься и как проблеск блестящего будущего, отмечают Адриен и Клеман, выделяя песню «Time to Time» как «самое искреннее» из когда-либо ими созданного. А кто ж не любит искренности-то?

    Mountaindub

    The Game of Vanity

    (p) 2026
    В

    архивах «ТСЛ» и так уже представлена солидная география регги-даб исполнителей из разных уголков мира. Сегодня мы её ещё немного расширим и будем слушать шикарный раста-контент из Греции. Встречаем группу Mountaindub под руководством бас-гитариста и звукорежиссёра, известного как Сте. Коллектив из Салоник в наступившем году выдал своё самое мощное произведение, альбом «The Game of Vanity», то есть «Игра Тщеславия». Злободневно.

    Особенно подчёркивается, что запись производилась в частотном диапазоне 432 Гц. Том самом, «истинно аналоговом», исцеляющим душу. Не так давно я рассказывал об удачных опытах микса ямайской музыки с кумбией и другими латиноамериканскими стилями. В данном случае мы имеем дело с уникальным примером классного средиземноморского даба с соответствующим региональным колоритом, атмосферой и участием вокалистов-носителей местного roots-генома. Опираясь на аналоговые риддимы, участники Mountaindub и их друзья при записи сделали акцент на живых инструментах, в частности, флейте и ситаре.

    Isolated Youth

    Miserere Mei

    (p) 2025
    Д

    олгие годы на музыкальном небосклоне горела и продолжает гореть неугасимая свеча Sonic Youth, и вот где-то поблизости вспыхнула пока что искра перспективной «изолированной» молодёжи. Шведский квартет Isolated Youth образовался в маленьком городке близ Стокгольма по инициативе двух братьев Мардбергов. У микрофона расположился Аксель, а за гитарные партии с талантом и виртуозностью «не по годам» взялся Уильям.

    Пригласив барабанщика и басиста, юные шведы сначала заинтриговали всех мини-альбомом и вот теперь записали лонгплей, озаглавленный «Miserere Mei», что означает на латыни «Помилуй меня…» и, возможно, является отсылкой к каноническому произведению Грегорио Аллегри. Сами музыканты говорят, что название отражает эмоциональный путь группы — через личные травмы, проблемы со здоровьем и затяжные последствия пандемии. Isolated Youth удаётся гармонично сочетать воздушный шугейз, размашистую, катарсическую электронику и готический пост-панк с хрупкостью фортепианных вкраплений.

    Плейлист №783

    783-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 12.05.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.

    1. Makthaverskan - Won’t Wait
    2. Makthaverskan - Glass and Bones
    3. Kids Return - So Good Alone
    4. Kids Return - Time To Time
    5. Mountaindub - People Unite
    6. Mountaindub - Uhuru
    7. Isolated Youth - Underlandet
    8. Isolated Youth - Oath
    9. Isolated Youth - Where Have You Been

    Максим Горданов, 12.05.2026 г.

    Каталог

    ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ0–#Ä–Я

    Поиск



    Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.


    TopList

    Тёмная сторона Луны © 1996—2026 · О проекте · Реклама · Напишите нам

    Loading...