Makthaverskan Glass and Bones (p) 2026

К вартет Makthaverskan из Гётеборга появился на свет уже почти 30 лет назад. Достаточный срок для того, чтобы зарекомендовать себя и обрасти приличной аудиторией. За сей довольно продолжительный период музыканты выпустили всего пять пластинок, последняя из которых — «Glass and Bones». Беря за основу звенящий дрим-поп, установленный на каркас из пост-панка, шведы словно врываются десятью новыми песнями в плохо закрытую форточку. Поди выгони их обратно на улицу. Настойчивый и в ряде моментов прямо-таки назойливый вокал Майи Мильнер каждой октавой подтверждает, кто именно воцарился в качестве капитана небольшого, но шустрого корабля, стараниями экипажа выдавшего едва ли не самую динамичную и сбалансированную свою пластинку. Не зря её долго ждали. Makthaverskan - Won’t Wait

Makthaverskan - Glass and Bones

Видеоклип

« 1 997» – так назвали свой второй альбом участники дуэта Kids Return Клеман Савойе и Адриен Розе. Почему именно эти цифры, закономерно поинтересуетесь вы? Дело в том, что, с одной стороны, это год рождения обоих. С другой – завуалированная дань времени расцвета брит-попа, сильно на парочку повлиявшего в процессе взросления. Его отголоски разбросаны тут и там по пластинке и считываются ровно так же, как ощущаются тепло калифорнийского солнца и влияние французской киномузыки. Мне кажется, лучший эпитет этим винтажным инди-поп песням — «трепетные». Несмотря на то, что альбом посвящен скорби и подростковой ностальгии, он одновременно должен восприниматься и как проблеск блестящего будущего, отмечают Адриен и Клеман, выделяя песню «Time to Time» как «самое искреннее» из когда-либо ими созданного. А кто ж не любит искренности-то? Kids Return - So Good Alone

Kids Return - Time To Time

Видеоклип

Mountaindub The Game of Vanity (p) 2026

В архивах «ТСЛ» и так уже представлена солидная география регги-даб исполнителей из разных уголков мира. Сегодня мы её ещё немного расширим и будем слушать шикарный раста-контент из Греции. Встречаем группу Mountaindub под руководством бас-гитариста и звукорежиссёра, известного как Сте. Коллектив из Салоник в наступившем году выдал своё самое мощное произведение, альбом «The Game of Vanity», то есть «Игра Тщеславия». Злободневно.



Особенно подчёркивается, что запись производилась в частотном диапазоне 432 Гц. Том самом, «истинно аналоговом», исцеляющим душу. Не так давно я рассказывал об удачных опытах микса ямайской музыки с кумбией и другими латиноамериканскими стилями. В данном случае мы имеем дело с уникальным примером классного средиземноморского даба с соответствующим региональным колоритом, атмосферой и участием вокалистов-носителей местного roots-генома. Опираясь на аналоговые риддимы, участники Mountaindub и их друзья при записи сделали акцент на живых инструментах, в частности, флейте и ситаре. Mountaindub - People Unite

Mountaindub - Uhuru

Isolated Youth Miserere Mei (p) 2025

Д олгие годы на музыкальном небосклоне горела и продолжает гореть неугасимая свеча Sonic Youth, и вот где-то поблизости вспыхнула пока что искра перспективной «изолированной» молодёжи. Шведский квартет Isolated Youth образовался в маленьком городке близ Стокгольма по инициативе двух братьев Мардбергов. У микрофона расположился Аксель, а за гитарные партии с талантом и виртуозностью «не по годам» взялся Уильям.



Пригласив барабанщика и басиста, юные шведы сначала заинтриговали всех мини-альбомом и вот теперь записали лонгплей, озаглавленный «Miserere Mei», что означает на латыни «Помилуй меня…» и, возможно, является отсылкой к каноническому произведению Грегорио Аллегри. Сами музыканты говорят, что название отражает эмоциональный путь группы — через личные травмы, проблемы со здоровьем и затяжные последствия пандемии. Isolated Youth удаётся гармонично сочетать воздушный шугейз, размашистую, катарсическую электронику и готический пост-панк с хрупкостью фортепианных вкраплений. Isolated Youth - Underlandet

Isolated Youth - Oath

Isolated Youth - Where Have You Been

Видеоклип

Каталог

Поиск